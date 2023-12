Zwei Schweden, ein Finne: Dieses Trio verstärkt den HCD am Spengler Cup

«Jan hat einen hervorragenden Job gemacht», lobt HCD-Trainer Josh Holden seinen Sportchef Jan Alston. Wie üblich hat sich der HC Davos für den Spengler Cupauch dieses Jahr drei Verstärkungsspieler von anderen Teams geholt: Verteidiger Calle Andersson (Lugano), sowie die beiden Stürmer Henrik Haapala (Lausanne) und Jesper Olofsson (Biel). Letzterer dürfte Alston spätestens Ende Oktober aufgefallen sein. Im Liga-Direktduell zwischen dem HCD und Biel traf Olofsson gleich doppelt – die Bündner gewannen dennoch mit 3:2. «Mit seiner Kreativität soll er Schwung in unsere Offensive bringen», sagt Holden über den schwedischen Stürmer, der in der vergangenen Saison mit 43 Skorerpunkten in der Qualifikation Biels bester Punktesammler war und einen grossten Anteil daran hatten, dass die Seeländer im Frühling in den Play-off-Final einzogen.

Finalerfahrung hat auch Calle Andersson. Mit dem SC Bern wurde der schwedische Verteidiger mit Schweizer Lizenz zwei Mal Meister. Nun steht der 29-Jährige in seinem zweiten Jahr bei Lugano. Holden hofft, dass Andersson gerade im Powerplay eine Verstärkung sein kann. Henrik Haapela verbrachte den Grossteil seiner Karriere in seiner Heimat Finnland. Die aktuelle Saison startete der wendige Stürmer bei Servette (zehn Skorerpunkte in neun Partien), wechselte Ende Oktober zu Lausanne. «Er ist ein Entertainer, der für Spektakel sorgen kann» sagt Holden über den nur 1,75 Meter grossen und 75 Kilogramm schweren Finnen.