Zwei Niederlagen und ein Sieg in letzter Minute - das Eishockey-Round-up vom Wochenende

Knappe Niederlage für den HC Prättigau-Herrschaft

Der HC Prättigau-Herrschaft unterliegt im Berner Oberland dem Tabellenletzten Unterseen-Interlaken mit 5:4. Bereits nach zwei Minuten gelang dem HCPH durch Sebastian Roussette der erhoffte frühe Führungstreffer. Den Bündnern eröffneten sich in der Folge einige ausgezeichnete Chancen, die aber nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Noch vor der ersten Drittelspause kämpfte sich Unterseen-Interlaken wieder zurück in die Partie und ging gar mit 2:1 in Führung. Der Schock beim HCPH sass tief und prompt stand es nach nur gerade 13 Sekunden im Mitteldrittel bereits 3:1 für die Hausherren. Zwar versuchte der HCPH wieder zurück ins Spiel zu finden und war auch willig, doch die Spieler von Trainer Andy Ritsch agierten zu umständlich und vor allem fehlte der direkte Zug auf das gegnerische Tor.

In der 32. Minute gelang Andreas John dann der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es bis zum zweiten Pausentee nicht mehr. In der Folge erhöhte der HCPH den Druck auf den Gegner, aber bei einem Entlastungsangriff des Heimteams gelang den Berner Oberländern die etwas überraschende 4:2-Führung. Jan Lüthi gelang zwar nur zwei Minuten später der erneute Anschlusstreffer, doch auch Unterseen Interlaken gelang kurz darauf ein Treffer, in Überzahl erzielten sie das 5:3. Trotz einer Schlussoffensive und einigen guten Chancen, eine davon verwertete Gian-Marco Schumacher zum 5:4-Anschlusstreffer, reiste der HCPH mit einer knappen Niederlage aus dem Berner Oberland zurück nach Graubünden.

Viel Zeit um die Niederlage zu verarbeiten bleibt dem HCPH aber nicht, bereits am Mittwoch stehen die Prättigau-Herrschäftler im National Cup wieder auf dem Eis. Dann wird Tabellenführer Luzern um 20 Uhr in der Eishalle Grüsch zu Gast sein.

1. Liga

Resultate: Pikes Oberthurgau - Wil 1:6. Wetzikon - Rheintal 4:2. Reinach - Bellinzona 2:3. Unterseen-Interlaken - Prättigau-Herrschaft 5:4. Herisau - Luzern 0:3. Burgdorf - Argovia Stars 4:0.

Rangliste: 1. Luzern 19/44. 2. Wetzikon 19/43. 3. Wil 19/39. 4. Bellinzona 19/36. 5. Prättigau-Herrschaft 19/34. 6. Rheintal 19/29. 7. Herisau 19/27. 8. Argovia Stars 19/26. 9. Reinach 19/23. 10. Burgdorf 19/21. 11. Pikes Oberthurgau 19/15. 12. Unterseen-Interlaken 19/5.