Zurück in der National League: Wohlwend steht neu bei Ajoie an der Bande

Christian Wohlwend unterschreibt bei Ajoie einen Zweijahresvertrag und steht damit in der kommenden Saison wieder an der Bande eines National-League-Klubs. Wie das Portal «Watson» berichtet, setzt sich der Vertrag des Engadiners aus einem Jahr plus Option für eine Verlängerung bei erreichtem Ligaerhalt zusammen.

Der 46-jährige Wohlwend war in der vergangenen Saison bis im Januar Trainer des HC Davos. Von 2019 bis 2023 leitete er die Geschicke des Schweizer Rekordmeisters, ehe er bei den Landwassertalern entlassen wurde. Zuvor war er schon Trainer der U20-Nationalmannschaft und während einiger Jahre auch Assistent von Patrick Fischer im Schweizer A-Nationalteam.