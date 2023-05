Zur NHL-Verstärkung an der WM: Die Schweiz bastelt ihr Medaillenteam

Die Kaderbildung für eine Eishockey-WM hat etwas eigenartiges an sich. Anfang April hat Nationalcoach Patrick Fischer sein erstes Kader für das Turnier bekannt gegeben. Aus jenem Team sind noch deren sieben in Riga dabei. Mit Kevin Fiala, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler stossen nun drei Nachzügler aus der NHL während dem Turnier zum Team. Fiala wird schon am Dienstag gegen Kasachstan sein Debüt geben. Hischier und Siegenthaler, erste in der Nacht auf Freitag in den NHL-Play-offs ausgeschieden, dürften am Donnerstag gegen die Slowakei ihr erstes WM-Spiel machen.