Wohlwend siegt erneut gegen den HCD und sagt: «Warum, weiss nur der Hockeygott»

Wieder ein Überraschungssieg. Wieder ein 2:1. Am 16. September gewann Ajoie zu Hause gegen Davos, am Samstag auch auswärts. Somit haben die Jurassier sechs ihrer acht Punkte gegen den HCD geholt und steht ihr Trainer, Christian Wohlwend, bei einer 2:0-Bilanz gegen jenen Klub, der ihn am 11. Januar dieses Jahres nach dreieinhalb Jahren als Headcoach entliess.