Wieder zwei Siege: EHC Chur und EHC Arosa bleiben in der MHL im Gleichschritt

Prättigau-Herrschaft siegt erneut

Eine Etage tiefer setzte am Samstag der Bündner Vertreter HC Prättigau-Herrschaft seine starke erste Saisonphase in der 1. Liga fort. Die Mannschaft des neuen Trainer Reto Centerhorn gewann auswärts beim HC Delémont mit 2:1. Im fünften Spiel der noch jungen Spielzeit glückte somit der fünfte Vollerfolg, womit die Prättigauer hinter dem ebenfalls makellos gestarteten Absteiger aus Dübendorf in der Tabelle den zweiten Zwischenrang belegen. Der Sieg in der Westschweiz wurde früh in die Wege geleitet. Mauro Corsetto mit seinem ersten Saisontor sowie Neuzuzug Yannick Bucher mit dem bereits fünften persönlichen Volltreffer brachten den HCPH im ersten Spielabschnitt 2:0 in Front. Der Sieg wurde schliesslich nicht ohne Mühe ins Ziel gebracht. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (17.30 Uhr) in der heimischen Eishalle Grüsch der SC Herisau.