Viel Spektakel, aber kein gutes Ende für den EHC Chur im MHL-Spitzenkampf

Als das Spiel aus war am Samstag im Thomas-Domenig-Stadion in Chur, kam selbstverständlich nur im Lager der Sieger uneingeschränkte Freude auf. Die Spieler von Hockey Huttwil feierten ihren 4:3-Erfolg im Spitzenkampf der dritthöchsten Spielklasse MHL lautstark und unterstützt von dröhnender Musik. Robin Ramsauer, Mittelstürmer beim in extremis besiegten EHC Chur, versuchte derweil die Geschehnisse eines temporeichen Spitzenduells mit den passenden Worten einzuordnen. Einen übermässig frustrierten Eindruck hinterliess er dabei nicht.