Untypischer Goalgetter, schwere Tschechen - das musst du zum Final wissen

1. 2012 – nur Corvi war dabei

Erinnert ihr euch an das Jahr 2012? Barack Obama wurde für seine zweite Amtszeit als US-Präsident bestätigt. Spanien holte sich den EM-Titel im Fussball. In Italien gab Ministerpräsident Mario Monti seinen Rücktritt. Und: Der HC Davos stand letztmals im Spengler-Cup Final. Gegen die kanadische NHL-Auswahl mit vielen Lockoutstars gabs dort ein 2:7. Ein einziger Davoser aus dem heutigen Spengler-Cup-Team war schon damals mit dabei: Enzo Corvi. Hinzu kommt Noah Schneeberger, der das diesjährige Turnier verletzt verpasst.

2. Ambühl, der einzige Sieger

Wenn es um Spengler-Cup-Sieger in de aktuellen Mannschaft des HCD geht, stösst man bloss auf einen einzigen Namen: Andres Ambühl. Der Captain erlebte zwar den letzten Triumph 2011 wegen seinem Engagement bei den ZSC Lions nicht mit. Er war aber dabei, als die Bündner 2006 und 2004 den Titel holten.

3. Goalgetter Rasmussen

Wer ist eigentlich der beste Torschütze beim HCD an diesem Turnier? Dennis Rasmussen. Drei Treffer erzielte der Schwede in drei Partien. Kurios: In der Meisterschaft steht Rasmussen in dieser Saison ebenfalls bei drei Toren. Bloss benötigte er dafür 28 Spiele. Für Rasmussen ist es übrigens die dritte Turnierteilnahme. 2018 spielte er mit Magnitogorsk am Spengler Cup, im vergangenen Winter dann erstmals für den HCD. Getroffen hat er bis zur aktuellen Ausgabe zuvor noch nie. Bester Torschütze der Tschechen ist übrigens Tomas Zohorna mit zwei Treffern

4. Offene Rechnung

Davos gegen Pardubice. Das gab es vor nicht allzu langer Zeit. Im Sommer standen sich die beiden Teams im Rahmen Dolomitencups gegenüber. Mit deutlichem Ausgang: Pardubice gewann gleich mit 5:1. Der HCD hat mit den Tschechen also noch eine Rechnung offen. Diese führen übrigens die tschechische Liga vor Sparta Prag an – trotz zwei Spielen weniger auf dem Konto.

5. Die schweren Tschechen

Da kommt was auf den HCD zu! Mit durchschnittlich 90,17 Kilogramm sind die Spieler von Pardubice die schwersten des Turniers. Und das mit Abstand! Das Durchschnittsgewicht beim HCD: 87 Kilogramm. Die Spieler von Pardubice sind im Schnitt übrigens auch die grössten.