Transferticker: Zu diesem schwedischen Top-Klub wechselt Dominik Egli

Mo. 18.03.2024 - 15:53

Hat der HCD einen NHL-erfahrenen Schweden an der Angel?

Wie das schwedische Onlineportal «Expressen» wissen will, hat der HC Davos seine Fühler nach dem Stürmer Lias Andersson ausgestreckt. «Er ist bei den Schweizer Klubs sehr begehrt und Davos gehört zu den Klubs, die bereit sind, Lias Andersson zu verpflichten», schreibt der «Expressen». Andersson galt einst als eines der grössten Talente seines Jahrgangs 1998 und wurde im NHL-Draft 2017 von den New York Rangers an 7. Stelle ausgewählt. Noch im gleichen Jahr wechselte er nach Nordamerika, er hat den Durchbruch in der NHL aber noch nicht geschafft. Für die Rangers und die Los Angeles Kings hat er 110 Einsätze in der NHL absolviert (sieben Tore, zehn Assists). Dazu hat er 204 Partien in der American Hockey League (AHL) bestritten und dabei 159 Skorerpunkte gesammelt. In der laufenden Saison ist er in der AHL bei Laval Rocket, dem Farmteam der Montreal Canadiens, mit je 17 Toren und Assists in 41 Spielen Fünfter in der internen Skorerliste.