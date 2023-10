Tosio, Hollenstein und Co.: Diese Ex-Stars laufen beim Legendenspiel in Chur auf

Das Legendenspiel zum 90. Jubiläum des EHC Chur findet am Sonntag, 29. Oktober statt. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr. Es spielen die beiden Teams «EHC Legenda» (gecoacht von Edgar Salis) und «Old Stars and Legends» (gecoacht von Felix Hollenstein). Bereits um 10 Uhr gibt es für die Kleinsten ein Nachwuchstraining mit den Eishockeylegenden. Für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt in das Thomas Domenig Stadion in Chur kostenlos, Zuschauerinnen und Zuschauer ab 16 Jahren bezahlen 5 Franken. Tickets gibt es im Vorverkauf. Der Erlös geht in die Nachwuchskassen der regionalen Eishockeyklubs.