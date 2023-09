Teil 1: Diese Bündner spielen in der National League

Es war einer der Aufreger in der zurückliegenden National-League-Meisterschaft: Am 11. Januar 2023 wurde Christian Wohlwend nach dreieinhalb Saisons als Trainer des HC Davos entlassen. Lange blieb der 46-jährige St. Moritzer nicht arbeitslos. Ende Juni fand er wieder eine Anstellung als Cheftrainer in der National League – beim HC Ajoie. Wohlwends primäre Aufgabe ist es, mit den Jurassieren den Ligaerhalt zu schaffen. In der vergangenen Saison, der zweiten nach dem Aufstieg, schloss der HC Ajoie die Qualifikation mit 48 Punkten in 52 Spielen auf dem letzten Platz ab. Der Abstieg wurde in der Ligaqualifikation gegen den Swiss-League-Meister La Chaux-de-Fonds verhindert.