Prättigau-Herrschaft, Arosa und Chur siegen – das Eishockey-Round-up vom Wochenende

Arosa kann wieder siegen

Nach drei Niederlagen in Folge findet der EHC Arosa gegen Dübendorf zurück auf die Erfolgsschiene und qualifiziert sich mit dem 5:3-Heimsieg für die Play-offs. Die Aroser mussten aber um ihren Erfolg zittern, auch weil sie sich teils haarsträubende Fehler leisteten und so dem Gegner seine Tore zugestanden. Auch in der Offensive war die Leistung bei weitem nicht perfekt, viele gute Chancen liessen die Schanfigger ungenutzt.

Alain Bahar erzielte in der 29. Minute die Führung für Arosa, die aber nur Sekunden später von den Zürchern ausgeglichen werden konnte. In der 36. Minute brachte Luca Schommer die Bündner wieder in Führung, doch nur gerade mal für zwei Minuten. Dübendorf reagierte postwendend und erzielte den Ausgleich zum 2:2. Doch die Aroser blieben hartnäckig und erzielten nur eine Minute später die erneute Führung durch Schommer. Nach dem nächsten Ausgleichstreffer der Gäste war es dann Andreas Tschudi, der in der 55. Minute das siebbringende Bündner Tor erzielte. Die Gäste kommen in der Folge dem 4:4 zwar mehrmals nahe, doch die Bündner schaffen es, die knappe Führung über die Zeit zu retten und in der letzten Minute sogar noch einen weiteren Treffer durch Reto Amstutz zu erzielen.

Nach diesem Sieg stehen die Bündner in der MyHockey-League auf Rang drei und haben sich erfolgreich für die Play-offs qualifiziert. Am kommenden Samstag können sie ihre Tabellensituation aber nochmals verbessern, um 20.00 Uhr ist der EHC Frauenfeld in Graubünden zu Gast.