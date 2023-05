Peltonen und Schneeberger: Das sind die zwei Neuen beim HC Davos

Weiter ging sein Weg über die U16-Jugend von Helsinki in Finnland nach Nordamerika, wo er erst in High-School-Ligen und später in der College-Meisterschaft spielte. Seinem Team stand er auch als Captain vor. Nun hat der 179 Zentimeter grosse und 81 Kilogramm schwere Stürmer einen Zweijahresvertrag beim HCD unterschrieben und kann mit einer Schweizer Lizenz antreten, womit er das Ausländerkontingent nicht belastet.