Nino Niederreiter: «Danach ist der ganze Zauber auch vorbei»

«So, chum jetzt, Nino, no eine», hallt es durch den Kraftraum in der Oberen Au in Chur. Konditionstrainer Michael Bont gibt Anweisungen. Der Empfänger im blauen Shirt mit dem Logo der NHL-Mannschaft der Winnipeg Jets? Nino Niederreiter. Der erfolgreichste Bündner Eishockeyspieler trainiert wie im Sommer üblich vor der eigenen Haustüre. Nach dem schlauchenden Krafttraining nahm sich der Churer Zeit für ein Gespräch. Über die turbulente letzte Saison. Über eine enttäuschende WM. Und über eine Zukunft, die auch Ungewissheit mit sich bringt.