Niederreiter nach üblem Foul: «Das macht mich hässig»

Es ist eine Szene, die niemand sehen will. In einem Zweikampf hinter dem Schweizer Tor tritt der Kanadier Joseph Veleno mit dem Schlittschuh nach Nino Niederreiter, erwischt den Schweizer mit voller Wucht am Bein. Bloss: Die Schiedsrichter sehen nichts. Schicken Augenblicke später Niederreiter auf die Strafbank, weil sich dieser mit einem Schupfer an Veleno rächt. Im Powerplay erzielen die Kanadier ausgerechnet das 1:0.

«Ich habe mein Bein im letzten Moment noch probiert wegzuziehen», sagt Niederreiter nach der Partie. «So etwas gehört einfach nicht in unseren Sport. Ich hoffe fest, dass der Weltverband da noch was macht.» Sehr gut möglich, dass Veleno nachträglich gesperrt wird.

Das üble Foul an Niederreiter im Video