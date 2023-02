National Cup: Der «Chübel» geht nicht nach Arosa, sondern ins Unterwallis

Bis am 15. Februar müssen sich die Verantwortlichen in Arosa, Chur und Martigny entscheiden, ob sie ihr Interesse am Aufstieg in die Swiss League aufrechterhalten wollen. Das sagt Patrick Bloch, der CEO der Swiss Ice Hockey Federation – und wünscht sich drei Zusagen. Anlässlich des National-Cup-Finals erklärte der gebürtige Davoser, dass er aus dem Wallis und Graubünden vieles gehört habe, aber «noch nichts definitiv» sei. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Cupfinalisten definitiv in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse sehen.