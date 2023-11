Nach wenigen Monaten: Ex-HCD-Assistent Lundskog muss bei Adler Mannheim gehen

In der Champions Hockey League ist Adler Mannheim vor ein paar Tagen überraschend an Aussenseiter Rapperswil-Jona gescheitert. In der heimischen DEL belegt der Meister von 2019 nach 22 Runden bloss Rang 8. Zu viel für die Verantwortlichen. Sie ziehen die Reissleine und entlassen Trainer Johan Lundskog. Johan Lundskog? Ja, der Name ist in der Schweiz kein unbekannter. Von 2019 bis 2021 war der Schwede Assistent von Christian Wohlwend beim HC Davos. Danach wechselte er als Chef zum SC Bern, wo er im November 2022 seinen Platz räumen muss. Und nun das Out in Mannheim, nachdem der 39-Jährige erst im Sommer übernommen hatte. «Die Entwicklung über die letzten Wochen haben uns zunächst zum Nachdenken und schließlich zum Handeln gezwungen», schreibt der Klub in einer Mitteilung. Neben Lundskog müssen übrigens auch Co-Trainer Jeff Hill und Sportmanager Jan-Axel Alavaara gehen.