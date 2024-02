Nach schwerem Autounfall: HCD-Verteidiger ist zurück auf dem Eis

«Z‘bestä Video wo hüt gsehsch!» So fängt der HCD-Post auf Instagram an, den der Klub am Mittwochmittag veröffentlicht. Im Video zu sehen ist ein Spieler des HC Davos. Nicht irgendeiner, es ist Noah Schneeberger, der auf diese Saison hin zu den Landwassertalern zurückgekehrt ist. Das Spezielle an der Sache? Schneeberger steht erstmals seit langem wieder auf dem Eis.