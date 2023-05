Nach NHL-Aus: Niederreiter reist mit Nationalteam an die WM

Die Schweizer Nationalmannschaft bekommt im Hinblick auf die WM in Lettland weitere Verstärkung aus der NHL. Nach Tim Berni und Janis Moser ist auch die Teilnahme von Niederreiter gesichert.

Niederreiter scheiterte mit den Winnipeg Jets in den NHL-Playoffs Ende letzter Woche im fünften Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Der 30-jährige Bündner Stürmer stösst am kommenden Mittwoch zum Team und fliegt dann mit dem Rest der Mannschaft nach Riga. Er steht der Schweiz somit ab WM-Start (am 13. Mai gegen Slowenien) zur Verfügung.

Für den Churer ist es die siebte WM der Karriere. In 39 WM-Spielen erzielte er bislang 13 Tore.