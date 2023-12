Lakers-Geschäftsführer Markus Bütler: «Wir sitzen alle im gleichen Boot»

In der Champions Hockey League haben die Rapperswil-Jona Lakers die Viertelfinals erreicht und empfangen im Hinspiel am Dienstagabend (19.45 Uhr) die Vítkovice Ridera. In der nationalen Meisterschaft rangieren die St. Galler hingegen zu Halbzeit der Qualifikation nur auf dem 13. und somit vorletzten Tabellenplatz. Geschäftsführer Markus Bütler ist trotzdem vorsichtig optimistisch, dass die Lakers auch in der Liga wieder auf Kurs kommen.

Der kompletten Beitrag wird heute Abend um 18.30 Uhr im Rondo Sport ausgestrahlt.