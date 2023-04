KalPa Kuopio kehrt zurück: Damit ist das Spengler-Cup-Feld 2023 komplett

KalPa Kuopio? Es werden Erinnerungen wach. Die Finnen waren 2018 Gast in Davos und gewannen überraschend sogleich den Titel. Das damalige Finalspiel am 31. Dezember gegen Team Canada verlief dramatisch. Erst mit dem 15. Versuch im Penaltyschiessen sicherte Jaakko Rissanen seinem Team den Titel. Und sorgte mit dem Gewinn des Spengler Cup für eine grosse Überraschung. Es war in der 100-jährigen Geschichte des Traditionsturniers der erste und bisher einzige Triumph einer finnischen Mannschaft.