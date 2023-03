«It ain't over till the fat lady sings» – Gelingt dem HCD die Wiederholung der Geschichte?

Nein, viel spricht nun in dieser Best-of-7-Serie nicht mehr für den HCD. 1:3 liegen die Bündner nach der so bitteren Overtime-Niederlage in Spiel 4 zurück, sind nur noch eine Niederlage vom fast frühestmöglichen Saisonende entfernt. Hinzu kommt, dass die fünfte Partie der Serie wieder in Zürich stattfindet – schaut man auf die Statistiken, liegt dort das Hauptproblem begraben.