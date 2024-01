Individuelle Fehler kosten die Lakers in Freiburg wichtige Punkte

Als Underdog würden sie stets besser performen, meinte Lakers-Stürmer Yannick-Lennart Albrecht nach dem letzten Wochenende mit Blick auf die Partien diese Woche gegen Zürich, Freiburg und Bern. Dass das keine falsche Einschätzung ist, zeigten die Rapperswil-Joner am Dienstag, als sie nach harter Gegenwehr dem ZSC nur knapp unterlagen. Und phasenweise beweisen sie das auch am Freitagabend in der Saanestadt, wo sie beim Angstgegner – alle drei bisherigen Duelle in dieser Saison gingen verloren – kein schlechtes Spiel abliefern.