Holdens Premiere gegen Zug misslingt

Beim EV Zug ist Josh Holden eine Legende. Von 2008 bis 2018 wurde er zum Klub-Kultstürmer und steuerte in 491 Partien 460 Skorerpunkte für die Zentralschweizer bei. In den fünf Jahren danach gelang ihm als Assistenztrainer beim EVZ, was er als Spieler nie geschafft hatte: 2021 und 2022 wurde er Schweizer Meister.