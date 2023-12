HCD-Stürmer Bristedt zeigt Aufwärtstendenz: «Ich weiss ja, was ich kann»

In den beiden Partien vom Wochenende – am heutigen Samstag in Kloten (Beginn 19.45 Uhr) und am Sonntag zu Hause gegen die SCL Tigers (15.45 Uhr) – muss er es noch tragen. Danach sollte Leon Bristedt das Vollvisier an seinem Helm wieder los sein. Eingebracht hat ihm dieses der Nasenbeinbruch, den er sich am 21. Oktober im Spiel gegen Ajoie zuzog, als ihn ein Puck im Gesicht traf. «Spass macht es nicht, mit dem Vollvisier zu spielen. Aber es hat sein müssen», sagt der 28-jährige Stürmer aus Schweden.