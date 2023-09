HCD-Rückkehrer Schneeberger: «Arno hat mich geprägt»

Er ging bereits von 2012 bis 2018 für den HC Davos auf Puckjagd. Nun kehrt Noah Schneeberger auf diese Saison hin zurück zum HCD. Seine erste Zeit beim Rekordmeister hat der Verteidiger noch in guter Erinnerung. Dass sich während seiner Abwesenheit im Verein viel getan hat, unter anderem wurde das Eisstadion umgebaut, ist Schneeberger nicht verborgen geblieben. Eine Neuerung gibt es für ihn auch an der Bande. In seiner siebten Saison beim HCD heisst sein Trainer zum ersten Mal nicht Arno del Curto. Die Davoser Trainerlegende hatte grossen Einfluss auf die Entwicklung des heute 35-Jährigen, wie Schneeberger bestätigt: «Arno hat Davos und auch mich geprägt.»

