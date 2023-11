HCD Ladies: «Die Konstanz müssen wir noch finden»

Die HCD Ladies haben die Hälfte der Qualifikationsphase absolviert. Derzeit befindet sich das neu formierte Eishockeyteam auf Rang vier, es resultieren acht Siege und sechs Niederlagen. Trainerin Andrea Kröni zeigt sich zufrieden: «Wir haben gesagt, wir möchten in die Top 3. Und wir sind auf dem Weg dahin. Wir hatten ein paar Stolpersteine, aber das ist normal. Vor allem für ein so junges Team.»

Jung in zweifacher Bedeutung: Das Durchschnittsalter der Spielerinnen liegt bei 20 Jahren, vielen fehlt es noch an Erfahrung. Und die HCD Ladies bestehen erst seit dieser Saison. «Die anderen Teams sind schon seit Jahren zusammen, hatten über die Jahre einfach immer wieder ein paar Abgänge», sagt Kröni. «Aber wir sind neu zusammengekommen.»

Entsprechend fehlte es den Davoserinnen bisher noch an Konstanz. Das soll sich aber ändern. «Wir haben sehr gute Spiele gezeigt, zum Beispiel gegen Bern und Zürich. Wir haben aber auch gegen Teams verloren, die hinter uns liegen», sagt Kröni. «Die Konstanz müssen wir noch finden.»

Andere Kräfteverhältnisse

Dem SC Bern, aktuell Tabellenzweiter, unterlagen die Davoserinnen erst in der Verlängerung 2:3. Am Sonntagnachmittag gab es dann einen Sieg gegen Leader ZSC Lions. Die HCD Ladies setzten sich zu Hause gleich 4:1 gegen die Zürcherinnen durch. Vor einem Monat sah das Resultat nach dieser Begegnung noch anders aus. Mitte Oktober verloren die HCD Ladies 0:6 gegen die Lions und erhielten die bisher höchste Niederlage in dieser Saison.

Was hat sich in dieser Zeit verändert? «Wir haben in den Wochen vor dem Spiel viel am Zweikampfspiel gearbeitet. Wir wussten, wir dürfen den Zürcherinnen nicht zu viel Raum lassen», sagt Kröni. Auch muss gesagt sein, dass im ersten Duell Nationalspielerin Alina Müller noch für die Zürcherinnen auflief. Am Sonntag war das Kräfteverhältnis daher etwas anders.

Als Ziel setzten sich die HCD Ladies einen Platz in den Play-offs. Finden die Davoserinnen die gewünschte Konstanz, steht diesem Ziel nichts mehr im Weg.