HC Davos und EHC Arosa: Erzrivalen waren sie gestern

Es ist nicht gerade oft der Fall, dass man sich im Bündner Eishockey einig ist. Egal, ob in der Zusammenarbeit im Nachwuchs oder in den oberen Gremien – immer wieder gibt es zwischen den einst oder heute noch arrivierten Klubs Streitereien. Einen Konsens, den gab es aber schon immer, und der gilt in den Köpfen vieler bis heute: Der HC Davos und der EHC Arosa sind Erzrivalen. Das war schon so, als beide Bündner Klubs noch in der Nationalliga A spielten.