Für seinen Offensivverteidiger lässt der HCD mit sich zappeln

Die Mitteilung, auf die viele Fans des HC Davos sehnlichst gewartet haben dürften, kam am Montagmittag: Dominik Egli hat seinen im Frühjahr 2024 auslaufenden Vertrag um eine Saison verlängert. Dennoch steht nicht fest, ob der Verteidiger in der Meisterschaft 2024/25 wirklich für die Davoser aufläuft. Denn der HCD teilte auch mit, dass Egli die Ausstiegsklausel hat, in der kommenden Saison in Schweden zu spielen. Von dieser Ausstiegsklausel kann der 25-Jährige bis Ende Januar Gebrauch machen.