Er verpasst den Saisonstart: HCD-Verteidiger Jung für drei Spiele gesperrt

Saisonende? Jein. Nach dem Ausscheiden in den Play-off-Viertelfinals gegen Lausanne wurde HCD-Verteidiger Sven Jung ins erste WM-Camp des Nationalteams aufgeboten. Das grosse Ziel: Die WM-Premiere im Mai in Tschechien.

Eigentlich gute Neuigkeiten. Weniger gute News gibts neben dem Eis. Wegen eines Checks von hinten gegen den Lausanner Antti Suomela in Spiel 7 wird Jung für drei Partien gesperrt. «Sein Gegenspieler befindet sich in einer wehrlosen Situation in unmittelbarer Nähe zur Bande», heisst es im Urteil des Einzelrichters. «Solche Situationen sind gefährlich und will man im Eishockeysport nicht sehen.»

Das Urteil: 3400 Franken Busse. Sowie drei Spielsperren, die Jung zum Start in die neue Saison absitzen muss.