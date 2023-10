Enge Sache im Derby: So lief es zwischen Arosa und Chur zuletzt

Ein Blick auf die – nach vier Spielen noch mässig ausschlagkräftige Tabelle – zeigt: Die Gäste aus Chur sind am Mittwochabend (Spielbeginn in Arosa ist um 20 Uhr) in der Favoritenrolle. Die Churer grüssen mit zehn Punkten von der Tabellenspitze. Arosa liegt als Sechster im Tabellenmittelfeld.

Ein Blick auf den letzten Winter zeigt: Zwischen Arosa und Chur wars oft ziemlich eng. Die Bilanz aus den vier Duellen 2022/23: Je zwei Siege und zwei Niederlagen.

5. Oktober 2022: Arosa vs Chur 1:0.

7. Dezember 2022: Chur vs Arosa 3:5.

14. Januar 2023: Chur vs Arosa 6:1.

11. Februar 2023: Arosa vs Chur 1:2.

Auch in der Saison 2021/22 war die Bilanz mit je zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen.