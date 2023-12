Eishockey-Roundup: Chur siegt, Arosa verliert und auch bei übrigen Bündner Klubs gibt es Freude und Enttäuschung

Weiter auf Rang 4

Gleich eine Doppelrunde gibt es für die HC Davos Ladies. Am Samstag siegen sie in Fribourg mit 5:3, am Tag darauf gibt es zu Hause gegen Bern eine 3:4-Niederlage. Am Samstag sind es Leoni Balzer und Katherine Sonntag die mit je zwei Treffern den Weg zum Sieg ebnen, am Sonntag hilft auch der bereits neunte Saisontreffer von Angelas Mason zum zwischenzeitlichen 2:3 nicht zum Erfolg.