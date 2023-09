Eishalle Grüsch: Die Erleichterung beim HCPH ist gross

Weitere Fakten und Aussagen von HCPH-Präsident Stephan Weber zur neuen Situation rund um den Verein und die Eishalle Grüsch seht ihr am Freitag ab 18 Uhr bei TV Südostschweiz.

Obwohl der Verein die Kosten für die Eisaufbereitung nun selber tragen muss, sei es möglich, die Halle kostendeckend zu betreiben, so Weber weiter.

Dank des Entscheids der Gemeindeversammlung vom 22. Juni verfügen zahlreiche Nachwuchsmannschaften sowie das 1. Liga-Team der Herrschäftler also weiterhin eine Trainings- und Spielstätte. Die Zukunft des Vereins ist somit gerettet, welcher nun selbst als Betreiber der Halle fungiert. Dies bringt neue Herausforderungen mit sich. Nochmals Stephan Weber: