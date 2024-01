Ein «Gott», ein Pulli, eine Derniere – vier Geschichten zum Bündner Derby

Maurin Tosio und Jerome Portmann stehen gar nicht so weit auseinander. Doch in der Gefühlswelt sind sie an diesem späten Samstagabend weit voneinander entfernt. Hier Tosio, der sagt: «Ein Derbysieg ist immer schön.» Dort Portmann, der sagt: «Am Schluss haben sie den Treffer gemacht, wir nicht. So einfach ist das.» Ja, so einfach ist das. 2:1 gewinnt Chur das dritte Bündner Derby innerhalb zweier Wochen in der Verlängerung. Ein Rückblick in vier Geschichten.