EHC Arosa: Hart arbeiten und nicht zu weit in die Zukunft schauen

Der EHC Arosa will in die Swiss League aufsteigen. Das wollte der Traditionsklub schon in der vergangenen Saison und das will er auch nach der für ihn am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Lyss beginnenden neuen Spielzeit. «Unsere Aufstiegsambitionen sind unverändert», bestätigt Geschäftsführer Adrian Fetscherin vor dem Meisterschaftsstart der dritthöchsten Spielklasse MHL nochmals.