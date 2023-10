Drei Vollerfolge im Bündner Eishockey: Arosa, Chur und auch Prättigau-Herrschaft siegen

Chur siegt in Thun

Dem EHC Chur gelang eine Reaktion auf das in extremis verlorene Kantonalderby. Der Stadklub setzte sich am Samstag auswärts im Spitzenduell gegen Thun mit 3:1-Toren durch. Die Partie im Berner Oberland begann mit einem Paukenschlag. Nach lediglich 15 Sekunden brachte Mika Burkhalter die Gäste mit 1:0 in Führung. Fortan entwickelte sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel. Thun gelang der Ausgleichstreffer zum 1:1. Als Matchwinner entpuppte sich schliesslich der Churer Flügelstürmer Lars Frei mit seinem Tor zum 2:1 in der 38. Spielminute. Definitiv unter Dach und Fach war der Vollerfolg durch den dritten Churer Volltreffer von Robin Ramsauer in der letzten Minute ins verwaiste Thuner Gehäuse. Ein grosser Faktor auf dem Weg zum Sieg war Torhüter Niels Riesen, der sich nicht zum ersten Mal in der noch jungen Saison von seiner besten Seite präsentierte. Der Transfer des jungen Zürchers, vormals in der Organisation des EHC Kloten und beim EHC Winterthur im Einsatz, ist schon jetzt als Erfolg zu werten. Für den Tabellenzweiten aus Chur folgt bereits am Mittwoch der nächste Spitzenkampf: Der Tabellenführer aus Seewen gastiert im Thomas-Domenig-Stadion (20 Uhr).