Die ZSC-Kurve brennt – richtig heikel wird es nach dem Spiel

Die Geschehnisse vom vergangenen Samstag rund um das Spiel der SC Rapperswil‑Jona Lakers gegen die ZSC Lions erinnern an alte Zeiten. Schlechte Zeiten. «Zwischen Rappi und dem ZSC herrschte schon immer eine gewisse Fan-Rivalität. Aber das war speziell», sagt Radio-Central-Moderator Istvan Nagy, der seit Jahrzehnten so gut wie an jedem Lakers-Match zugegen ist.