Der HCD ist noch auf der Suche nach der Konstanz

So richtig in Top-Frühform ist in der National League keines der 14 Teams. Lausanne führt die Tabelle an, obwohl es «nur» 13 von 18 möglichen Punkten geholt hat. Der HC Davos weist nach fünf Partien zwei Siege und drei Niederlagen auf und steht mit seinen sechs Zählern auf Rang 10. Aussagekräftig ist die Tabelle noch überhaupt nicht, es bewahrheitet sich aber, was vor dem Meisterschaftsstart prognostiziert wurde: In dieser ausgeglichenen Liga kann – besonders am Anfang der Saison – jeder jeden schlagen.