Der EHC Chur und der EHC Arosa im Gleichschritt: Beide Eishockeyklubs siegen erstmals

Chur bringt den Sieg über die Zeit

Zum ersten Heimspiel der noch jungen Saison empfangen die Churer Bülach. Dabei brauchen die Bündner nicht lange, um zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Nach neun Minuten bringt Lars Frei mit seinem zweiten Tor der Saison seine Farben mit 1:0 in Führung. Er hatte bereits bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Samstag in Huttwil getroffen und damals für das einzige Churer Erfolgserlebnis gesorgt. Dieses Mal bleibt es nicht dabei. Zwar können die Zürcher in der 13. Minute prompt ausgleichen, doch Churs Robin Ramsauer stellt 68 Sekunden später den alten Abstand wieder her.