Dank vier Überzahltoren: Schweiz feiert Kantersieg zum WM-Auftakt

Das Spiel: Es braucht ein Powerplay als Dosenöffner. Nach harzigem Start gegen Aufsteiger Slowenien darf die Schweiz in der 13. Minute erstmals in Überzahl spielen – und schlägt nach bloss elf Sekunden prompt zu. Verteidiger Kukan spielt Denis Malgin herrlich frei, der NHL-Stürmer trifft ansatzlos. Erstmals an diesem Turnier dröhnt «Petra Sturzenegger» durch die Boxen in der Riga Arena. Der Hit von Stubete Gäng ist der Schweizer Torsong dieses Turniers. Nur 33 Sekunden nach dem 1:0 können die Schweizer Fans unter den wenigen Zuschauern erneut jubeln. Verteidiger Janis Moser wird für seinen Vorstoss belohnt.

Ähnlich ist das Bild im Mittelabschnitt. Das Spiel der Schweizer ist lange nicht zwingend – bis Niederreiter, erneut im Powerplay, die Scheibe aus wenigen Zentimeter über die Scheibe drückt. Und von den Slowenen? Kommt herzlich wenig. Der Aufsteiger ist in der Defensive bemüht und hartnäckig. Gegen vorne fehlen ihm aber die Qualitäten.

Und im Boxplay hat er gegen die cleveren Schweizer einen schweren Stand: Das 4:0 durch Malgin im Schlussdrittel fällt erneut, als die Schweizer mit einem Mann mehr auf dem Eis stehen. Und weils im Powerplay so gut läuft, machen es die Schweizer gleich nochmals: In der 44. Minute macht Türkhauf das 5:0. Das fünfte Powerplay nach 50 Minuten ist das erste ohne Torerfolg. Dafür trifft Marco Miranda wenige Sekunden nach Ablauf der Strafe gegen die Slowenen zum 6:0. Ein echter Hingucker ist das 7:0 durch Bertschy. Der Stürmer nimmt die Scheibe erst zwischen den Beinen an und schiebt sie dann aus spitzem Winkel über die Linie. Zuvor beanspruchten die Schweizer vor dem eigenen Tor erstmals etwas Glück. Am Ende gibts im ersten Spiel den ersten Shutout für Leonardo Genoni.

Das fiel auf: