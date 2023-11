Chur sorgt mit Dreifach-Schlag für Spektakel, Arosa verliert gegen neuen «Angstgegner»

Chur: Punktgleich mit dem Leader

Ein gemütlicher Mittwochabendausflug ins Tessin? Nichts da. Der EHC Chur muss sich den Dreier bei Bellinzona (erst ein Sieg in dieser Saison) hart verdienen. Das Endergebnis (5:2) klingt zwar souverän. Aber: Nach gut einer halben Stunde liegen die Gäste noch mit 1:2 in Rückstand. Was ist passiert? Luca Wyss bringt Chur zwar noch bloss 19 Sekunden (!) in Führung. Nach der Pause reagiert Bellinzona aber mit einem Doppelschlag. Nervosität beim Favoriten? Nein. Chur dreht die Partie noch im zweiten Drittel. Mauro Frehner, Lars Kieni und Lars Frei treffen innerhalb von bloss vier Minuten drei Mal. Mika Burkhalter macht in den Schlussminuten der Partie den Deckel drauf. Für Chur ist es der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Und weil Huttwil gegen Franches-Montagnes nur zwei Punkte holt, liegen die Bündner nun punktgleich mit den Berner auf Rang 1.

Arosa: Wieder die Schlussphase

Eine Niederlage gibts für den EHC Arosa: In Seewen verlieren die Schanfigger mit 0:1. Seewen? Da war doch was! Genau, vor genau einer Woche scheiterten die Bündner im Cup-Viertelfinal an Seewen. Wegen eines Gegentores wenige Sekunden vor der Sirene. Bitter: Auch dieses Mal fällt der entscheidende (und einzige) Gegentreffer erst in der Schlussphase. Livio Reichmuth trifft rund dreieinhalb Minuten vor dem Ende. Für Arosa ist es die zweite Niederlage in Folge. In der Tabelle rutscht man daher auf Rang 5 ab.

Sowohl für Arosa (auswärts gegen Langenthal) als auch für Chur (zuhause gegen Thun) gehts am Samstag weiter.