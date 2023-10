Bündner checkt ZSC-Trutmann: Nando Eggenberger vorsorglich gesperrt

Es läuft die 48. Minute im Spiel zwischen den ZSC Lions und Ambri-Piotta am Samstagabend. Da checkt Ambris Nando Eggenberger den Zürcher Dario Trutmann mit dem Stock in den Rücken. Die Szene sieht darum übel aus, weil Trutmann rund 1,5 Meter vor der Bande steht – und kopfvoran in diese reinkracht. Sofort eilen Teamkollegen zur Hilfe. Eggenberger wird in die Mängel genommen. Gleich drei Zürcher prügeln auf den Davoser ein.

Eggenberger, seit Sommer im Tessin unter Vertrag, wird schliesslich von den Schiedsrichtern mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe in die Garderobe geschickt. Am Sonntag wird bekannt: Gegen den Stürmer wurde ein ordentliches Verfahren eröffnet. Eggenberger wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt.

Übrigens: Ohne Eggenberger gelingt Ambri-Piotta die verrückte Wende: