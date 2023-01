Aufgefallen beim Bündner Derby: Ein «Party-Muffel» und klare Worte

Mischa Bleiker kann einem in diesem Moment fast ein bisschen leidtun. Der Stürmer des EHC Chur steht in den -Katakomben des Thomas-Domenig-Stadions. Hinter ihm werden gerade zwei Kisten Bier durchgereicht. Wie denn nun dieser 6:1-Derbysieg gegen den Nachbarn aus Arosa gefeiert werde, lautet die Frage an Bleiker. Kurzes Achselzucken. «Also, ich gehe nachher nach Hause.» Und als Antwort auf den etwas erstaunten Blick des Fragenden. «Ich bin mitten in der Prüfungsphase und muss noch etwas lernen.»