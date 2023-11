Arosa lässt Federn, Chur zieht durch und HCD Ladies überraschen: So lief das Eishockey-Wochenende

Frühe Entscheidung in Thun

Erst spät stempelt der EHC Arosa in dieses erweiterte Spitzenspiel in Thun ein. 46 Minuten muss sich der Gast aus dem Schanfigg gedulden, bis er in Überzahl das erste Tor erzielen kann. Andreas Tschudi darf sich in Überzahl als Torschütze feiern lassen. Sechs Minuten vor Schluss sorgt Manuel Laimbacher mit seinem bereits achten Saisontreffer für das neuerliche Anschlusstor zum 2:4. Es reicht aber nicht mehr, um den Thunern die Stirn zu bieten.