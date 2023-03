Arosa-Geschäftsführer zur Aufstiegsfrage: «Ein Prozess, der schon über Jahre am laufen war»

Die Aroser Aufstiegspläne in die Swiss League sind nicht erst kürzlich entstanden. Adrian Fetscherin, Geschäftsführer des EHC Arosa, sagt: «Das ist keine Frage, die wir uns erst seit gestern gestellt haben. Sondern ein Prozess, der schon über Jahre am laufen und am köcheln war.» Die Gründe sind einfach: Arosa ist sportlich so erfolgreich wie kaum einmal zuvor, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen und auch die Nachhaltigkeit ist gegeben.