Arosa gegen Davos: Das Duell der Erzrivalen erlebt das dritte Revival

Am Freitagabend kommt es im Rahmen der Arosa Summer Classic bereits zum dritten Mal in Folge zum Revival dieses Aufeinandertreffens. Für den Gastgeber Arosa ist es bereits das zweite Testspiel der neuen Saison. Am vergangenen Wochenende schlugen die Aroser mit dem HC Prättigau-Herrschaft ein anderes Bündner Team. Für den HCD hingegen ist es der erste Match in dieser Spielzeit. Die Favoritenrolle ist klar aufseiten der Davoser, die zwar viele Stammkräfte noch schonen dürften, aber dennoch über genügend Qualität verfügen werden, um den zwei Ligen tiefer spielenden Kantonsrivalen zu bezwingen.