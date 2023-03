Arosa bleibt ohne Glück und steht nun mit dem Rücken zur Wand

Die zweite Play-off-Halbfinalpartie in der MyHockey League zwischen Martigny und Arosa endete wie zwei Tage zuvor im Schanfigg mit einem Sieg der Walliser. Für die Entscheidung vor 1638 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Patinoire du Forum sorgte Theo Beglieri mit dem Treffer zum 3:2 in der fünften Minute der Verlängerung. Arosa ging nach dreieinhalb Minuten durch Patrick Bandiera in Führung. Diese glich Martignys Rémy Rimann zehn Minuten später mit einem Penaltytreffer aus. Nach Jérémy Gaillands erstmaligem Fèhrungstreffer für die Gastgeber (21.) glich Hassan Krayem noch vor der zweiten Pause wieder aus für Arosa. Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit, worauf die beiden Teams in die Verlängerung mussten.

Dort hat Martigny das bessere Ende für sich. Erneut trennt die beiden Mannschaften nur ein Tor, erneut zieht Arosa den Kürzeren. Die Schanfigger dürfen sich nun in der Best-of-5-Serie keine weitere Niederlage erlauben. Martigny seinerseits ist nur noch einen Sieg vom Einzug in den Final entfernt. Dieser berechtigt auch zum sicheren Aufstieg in die Swiss League. Das dritte Spiel dieser Serie findet am Dienstagabend in Arosa statt. (rw/mor)