Als Reaktion auf Verletzungspech: HCD holt kanadischen Verteidiger

Sven Jung, Magnus Nygren und Thomas Wellinger – gleich mehrere Verteidiger fehlen dem HC Davos derzeit lange. Zumindest Jung und Nygren dürften diese Saison nicht mehr für die Bündner auflaufen. Nun reagieren die Bündner: Nach der Verpflichtung von Aaron Irving stösst auch Joseph Morrow zum HCD. Der Kanadier spielte zuletzt für HK Sotschi in der KHL und löste seinen Vertrag vor wenigen Tagen auf. «Morrow bringt uns mehr Breite in der Defensive und gibt unseren Coaches zusätzliche Optionen für das Lineup», sagt Sportchef Jan Alston. Noch ist der 30-Jährige nicht in Davos, da er noch kein Arbeitsvisum erhalten hat.

Morrow wurde 2011 in der ersten Runde von den Pittsburgh Penguins gedraftet und bestritt in seiner Karriere 163 Partien für die Boston Bruins, die Montreal Canadiens und die Winnipg Jets. Die letzten Jahre wurden zu Wanderjahren: Weissrussland, Finnland, Kasachstan und Russland waren Morrows Destinationen seit 2019. Bei HK Sotschi, dem Tabellenschlusslicht der KHL, kam er in dieser Saison zu 31 Einsätzen (0 Tore, 9 Assists).