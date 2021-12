EHC Chur stellt einen Antrag für die Swiss League

Der EHC Chur stellt beim Verband «SIHF – Swiss Ice Hockey Federation» einen Antrag für eine allfällige Spielberechtigung in der Swiss League, der zweithöchsten Klasse im Schweizer Eishockey. Das teilt der Verein in einer Mitteilung mit. Diese Neuorientierung ermögliche dem Eishockeyklub neue Optionen und Chancen. Der Prozess mit der Swiss League läuft laut dem Verein schon seit längerer Zeit. Die seit Jahrzehnten geförderte Nachwuchsorganisation bringe grosses Potenzial mit sich, heisst es weiter. So sollen auch die Junioren weiter gefördert werden. Die neue Trainingshalle biete zudem dem EHC Chur stark verbesserte Voraussetzungen. Ziel sei es, kurz- oder mittelfristig die Bündner Haupt- und Eishockeystadt wieder zurück auf die Landkarte des Schweizer Eishockeys zu führen. (so)

Neuer Stürmer



Der EHC Chur verpflichtet Jordan Pfennich – einen weiteren ehemaligen Churer Spieler. Er war bereits zu den Anfängen der MySport-League Teil des Churer Fanionteams. Nach einem Jahr beim EHC spielte der 27-jährige Flügelstürmer drei Jahre in der Alps Hockey League, wo er über 100 Spiele für den VUE Feldkirch und EHC Lustenau absolvierte. Auf die laufende Saison hin wechselte er nach St. Gallen, wo er für die Eisbären in 11 Spielen 29 Skorerpunkte erzielte.