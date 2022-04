«Du hast in der Mannschaft gemerkt, dass es gut kommt»

Es war eine Play-off-Viertelfinalserie, die noch lange zu reden geben wird. Das Südostschweizer Derby zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und Davos beinhaltete alles, was das Hockeyherz begehrt. Viel Drama, schöne Tore, ein Duell über die volle Distanz und am Ende eine grosse Wende. Auf der Siegerseite stand am Schluss der HCD, der die «Belle» in Rapperswil mit 3:1 für sich entscheidet und damit die Wende nach 0:3-Serienrückstand perfekt machte.